Какая кроха! Влад А4 показал лицо 3-месячной дочери

Время течет с неимоверной скоростью! Казалось бы, еще недавно мир узнал о существовании канала забавного паренька Влада А4, как тот уже стал очень популярным блогером, образовал свою огромную команду, придумал свой мерч и даже создал семью! Маленькой дочке блогера уже 3 месяца и в честь такого прекрасного события он решил свозить любимых девочек на Мальдивы.