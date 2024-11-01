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Районная неделя

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Полицейские из Войковского задержали очень недобросовестного покупателя

По подозрению в мошенничестве полицейские задержали москвича, сообщила пресс-служба УВД по САО. «В полицию с заявлением обратился представитель компании маркетплейса и сообщил, что неизвестный совершил подмену новых дорогостоящих беспроводных наушников на подержанные и неисправные такой же марки.

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