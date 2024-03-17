МГИК: Более 4,6 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Отдать свой голос можно в завершающий день голосования По информации председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, на выборах президента Российской Федерации в Москве более 4,6 миллионов человек уже проголосовали к 12:00.
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