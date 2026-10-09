Зрители РЕН ТВ помогли собрать деньги на лечение Ярослава с редким заболеванием

worldvita.ru РЕН ТВ благодарит зрителей, которые не остались равнодушными к истории Ярослава. У ребенка тяжелое генетическое заболевание.
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