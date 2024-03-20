В Роскачестве заявили, что Apple и Google окирпичат смарфтоны россиян

В заявлении для РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул возможность технического отключения смартфонов на базе iOS и Android со стороны Apple и Google в России.
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