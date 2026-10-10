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Царьград

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Владимирскую область накроют дожди и шквалы до 18 м/с

Владимирскую область накроют дожди и шквалы до 18 м/с

В ночь на 10 и 11 октября в регионе пройдут дожди, а днём юго-западный ветер усилится до 15–18 метров в секунду.

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