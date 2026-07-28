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Бретт Мюррей: «Слышал исключительно хорошие отзывы о «Шанхае», Петербурге, арене. Ожидания у меня довольно высокие. Хочется как можно скорее начать работать»

Нападающий Бретт Мюррей поделился ожиданиями от игры за «Шанхай» Игрок прилетел в Санкт-Петербург, чтобы с 1 августа начать подготовку к новому сезону.

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