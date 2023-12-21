Антироссийский пакт: Британия и Украина придумали новый план по борьбе с РФ

В ближайшие недели Британия собирается подписать пакт о безопасности с Украиной сроком на 10 лет. В рамках этой договоренности Лондон планирует делиться с Киевом военно-морским опытом для борьбы с Россией.
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