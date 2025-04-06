Тем временем, в ДК "Победа" радужно🌈🌤🫧 Фестиваль спортивного танца "Радуга танца" собрал сегодня танцоров из Волгограда, Михайловки, Урюпинска, Борисоглебска, Новоаннинского.
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Тем временем, в ДК "Победа" радужно🌈🌤🫧 Фестиваль спортивного танца "Радуга танца" собрал сегодня танцоров из Волгограда, Михайловки, Урюпинска, Борисоглебска, Новоаннинского.