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test mazurok

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✔️ Школа в Керчи готова на 83

✔️ Школа в Керчи готова на 83% Общая площадь здания — 15 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся не только учебные классы, но и мастерские с современным оборудованием, актовый зал, столовая, а также кабинеты для практических и досуговых занятий.

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