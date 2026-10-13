✔️ Школа в Керчи готова на 83% Общая площадь здания — 15 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся не только учебные классы, но и мастерские с современным оборудованием, актовый зал, столовая, а также кабинеты для практических и досуговых занятий.
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