❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута почти три километра береговой линии Мониторинговые группы обследовали свыше 525 километров побережья.
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❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута почти три километра береговой линии Мониторинговые группы обследовали свыше 525 километров побережья.