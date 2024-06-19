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В МИД назвали воровством решение G7 выделить Киеву $50 млрд за счет активов РФ

В МИД назвали воровством решение G7 выделить Киеву $50 млрд за счет активов РФ

Global look press/Vatican Media Press Office Hando/Keystone Press Agency Решение стран G7 выделить Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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