В МИД назвали воровством решение G7 выделить Киеву $50 млрд за счет активов РФ

Global look press/Vatican Media Press Office Hando/Keystone Press Agency Решение стран G7 выделить Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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