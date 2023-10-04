Опрос показал, сколько россиян увольняются из-за токсичной атмосферы на работе

Согласно опросам, немногим более половины респондентов (52%) увольнялись хотя бы раз в жизни с работы из-за токсичного коллектива и конфликтной атмосферы на рабочем месте, при этом многих к увольнению также подталкивает необходимость выполнения чужой работы.