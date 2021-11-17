В Иркутской области общественники и сотрудники полиции приняли участие в городском молодежном форуме

Члены Общественного совета и сотрудники полиции управления МВД России по Ангарскому городскому округу стали спикерами на одной из площадок форума «Делай.
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