МОК не допустил российского борца до отборочного турнира на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву участвовать в соревнованиях в Баку, где должны быть разыграны путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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