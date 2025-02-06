Прогноз погоды в Крыму на 6 февраля В Симферополе -1 и снегВ Севастополе +2 и снегВ Евпатории +3 и небольшой снегВ Черноморском +2 и небольшой снегВ Джанкое +1 и снегВ Ялте +3 и снегВ Алуште +3 и снегВ Керчи +2 и снегВ Армянске +2 и снегВ Красноперекопске +2 и снегВ Ба.