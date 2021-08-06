Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии признал вину

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаПодозреваемый в убийстве семьи в Хакасии признал винуПодозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии Федор Панов признался в содеянном преступлении.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVMviktor maslovМужики и не могли с таким дрищом справиться.Он их сонных что ли зарезал?Александр Анпилогов"Панов обманул сотрудников ФСИН" - а они такие доверчивые, и не могли проверить документы на подлинность? Не знали, с кем имеют дело? Какая у них квалификация? Получается, что они - соучастники преступления! То же можно сказать и о тех судьях, которые посадили его за прошлые аналогичные преступления на 18 лет, а не пожизненно (раз уж не отменяют мораторий на смертную казнь!).Комментировать
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