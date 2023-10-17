Силуанов объяснил смысл создания цифровой валюты стран БРИКС

Цифровая валюта стран БРИКС может быть привязана к корзине валют государств, входящих в объединение. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом "Известий" Виктором Синеоком сделал министр финансов России Антон Силуанов.
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