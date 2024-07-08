Решение суда: Заукраинские театралки-либералки получили 6 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии «режиссерку» Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук, внесенных в список экстремистов, по делу об оправдании терроризма в постановке «Финист Ясный Сокол».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии