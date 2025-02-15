Астраханскую область ждает масштабная замена лифтов

Порядка 1 100 лифтов, которыми ежедневно пользуются астраханцы, уже выработали свой срок службы. Астраханские власти намерены привлечь средства возвратных кредитов, чтобы в течение трех лет провести в регионе масштабную замену лифтов.
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