Зеленский отверг российское предложение о перемирии

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу России объявить перемирие на время Рождества. «России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу России объявить перемирие на время Рождества. «России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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