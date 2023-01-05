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Зеленский отверг российское предложение о перемирии

Зеленский отверг российское предложение о перемирии

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу России объявить перемирие на время Рождества. «России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

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