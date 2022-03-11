Навас был в ярости, что Доннарумма вышел в старте на «Реал», и не скрывал эмоций

Кейлор Навас злится, что за «ПСЖ» против «Реала» сыграл Джанлуиджи Доннарумма. 35-летний голкипер был в ярости, когда узнал, что место в воротах «ПСЖ» в этом матче займет Доннарумма, и не скрывал эмоций, пишет L’Équipe.