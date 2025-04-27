1 мая выходит в прокат фильм «Легенды наших предков»

Это семейное фэнтези, исполненное российского колорита По сюжету репортер из Екатеринбурга, выполняя редакционное задание, оказался в затерянном посреди бескрайней тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса.
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