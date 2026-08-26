Вторичка набирает обороты: что происходит с рынком недвижимости в Алтайском крае

Рынок вторичного жилья в Алтайском крае продолжает набирать обороты. В июле количество заключенных договоров купли-продажи квартир в регионе выросло на 5% по сравнению с июнем 2026 года, рассказали "Толку" в аналитическом центре "Авито Недвижимости".