Вторичка набирает обороты: что происходит с рынком недвижимости в Алтайском крае

Рынок вторичного жилья в Алтайском крае продолжает набирать обороты. В июле количество заключенных договоров купли-продажи квартир в регионе выросло на 5% по сравнению с июнем 2026 года, рассказали "Толку" в аналитическом центре "Авито Недвижимости".
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