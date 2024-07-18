Parisien: Зеленский планирует обвинить Россию в срыве переговоров

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться от Москвы отказа от участия в переговорах, чтобы обвинить Россию в их срыве, пишет издание Parisien со ссылкой на президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэля Дюпюи.