Джеймс Харден снова пропустил общение с журналистами после матча

После двух предыдущих поражений «Лос-Анджелеса» Харден также избегал разговоров с прессой. 7-й матч серии против «Денвера» 35-летний защитник завершил с 7 очками (2 из 8 с игры), 13 передачами, 5 подборами, 2 перехватами и 2 потерями.
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