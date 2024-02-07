Умеров попросил у Борреля больше снарядов, Боррель ответил: У меня волшебной палочки нет

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в среду, 7 февраля, попросил ускорить и увеличить поставки боеприпасов, на что глава евродипломатии сказал, что у него «нет ни магии, ни волшебной палочки», – передают украинские СМИ.