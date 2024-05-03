Даже не старайтесь: без этого условия увлажняющий крем и уколы красоты работать не будут

При недостатке влаги кожа не только шелушится, но и покрывается морщинами. Однако хватит ли одного крема, чтобы решить проблему? Или нужно делать биоревитализацию? Увлажнять воздух? А может, просто достаточно пить много воды? «Водная среда для клеток нашего организма как воздух для человека.