Даже не старайтесь: без этого условия увлажняющий крем и уколы красоты работать не будут

При недостатке влаги кожа не только шелушится, но и покрывается морщинами. Однако хватит ли одного крема, чтобы решить проблему? Или нужно делать биоревитализацию? Увлажнять воздух? А может, просто достаточно пить много воды? «Водная среда для клеток нашего организма как воздух для человека.
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