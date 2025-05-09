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Рөстәм Миңнеханов: Илебездә иң олы бәйрәм – Бөек Ватан сугышында Җиңү көне белән котлыйм

Рөстәм Миңнеханов: Илебездә иң олы бәйрәм – Бөек Ватан сугышында Җиңү көне белән котлыйм

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 80 еллыгы белән котлады. «Хөрмәтле татарстанлылар! Кадерле фронтовиклар һәм тыл хезмәтчәннәре! Сезне илебезнең иң олы бәйрәме – Бөек Ватан сугышында Җиңү Көне белән котлыйм.

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