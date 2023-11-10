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Царьград

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Аэропорт Перми строит долгосрочные планы развития до 2045 года

Аэропорт Перми строит долгосрочные планы развития до 2045 года

На разработку проектов выделено 8,4 млн рублей.С целью увеличения пропускной способности и совершенствования инфраструктуры, пермский аэропорт приступил к поиску различных вариантов расширения пассажирского терминала и технических зон.

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