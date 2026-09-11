Актриса Лариса Гузеева призналась, что худеет на препарате для лечения диабета

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева высмеяла коллег и раскрыла свой секрет похудения на уколах. Звезда призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что избавляется от лишних килограммов с помощью препарата для лечения диабета 2 типа.
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