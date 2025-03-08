Сенатор Епифанова назвала условия выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году пенсия будет положена только россиянам, отсрочившим свой выход на пенсию, и льготной категории граждан, среди которых граждане с продолжительным трудовым стажем, многодетные матери, работники вредных производств.
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