Ландо Норрис: В последнем повороте казалось, что я влечу в стену

McLaren Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При Испании на Мадринге. После сессии британец признался, что сам не ожидал оказаться быстрейшим.
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