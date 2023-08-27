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«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема». Валерий Овчинников о супруге Федуна

«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема». Валерий Овчинников о супруге Федуна

«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема Салихова. Только Зарема может, только! Она же главный консультант по футболу.

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