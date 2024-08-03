Минтранс РФ одобрил инициативу о строительстве платных переездов на ж/д

Модест

Давайте начнем строить платные железнодорожные переезды. Чего мы боимся? Давайте уже скорее вводить налог на воздух и дождь, а там и до налога на Солнце доберёмся! Сначала настроили китайских стен в виде общенародных железных дорог, потом их спиз... приватизировали у народа, а теперь как разбойники будем брать дань с путников. В масштабе всей страны можно столько денег собрать, что на них весь карибский бассейн вместе с яхтами выкупить и четырёхполосное шоссе туда проложить. Просто божественная синекура!