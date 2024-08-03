В России могут появиться платные железнодорожные переезды. С такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Минтранс РФ одобрил инициативу о строительстве платных переездов на ж/д
Комментарии
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Модест
Давайте начнем строить платные железнодорожные переезды. Чего мы боимся? Давайте уже скорее вводить налог на воздух и дождь, а там и до налога на Солнце доберёмся! Сначала настроили китайских стен в виде общенародных железных дорог, потом их спиз... приватизировали у народа, а теперь как разбойники будем брать дань с путников. В масштабе всей страны можно столько денег собрать, что на них весь карибский бассейн вместе с яхтами выкупить и четырёхполосное шоссе туда проложить. Просто божественная синекура!
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19 час.
Alexander Ginsburg
правильно! И выход из своего дома сделать платным!
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18 час.
Модест
И за сидение дома тоже включить счётчик! Ибо нех бездельничать! Рабы должны работу работать, при этом платить и каяться.
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18 час.
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