Москвичи с диабетом начнут получать бесплатные глюкометры

В ближайшие месяцы жители столицы с диагностированным диабетом будут обеспечены бесплатными новыми глюкометрами, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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