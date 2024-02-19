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Москвичи с диабетом начнут получать бесплатные глюкометры

В ближайшие месяцы жители столицы с диагностированным диабетом будут обеспечены бесплатными новыми глюкометрами, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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