Команда службы переливания крови пробежала дистанцию 5 километров на забеге «Бегом с дневником»

Команду назвали «Ленинградский донор» в память память о донорах блокадного Ленинграда Городская станция переливания крови представила на благотворительном забеге «Бегом с дневником», команду «Ленинградский донор», объединившую 20 сотрудников городских и федеральных учреждений службы крови, а также организаторов донорства среди некоммерческих организаций.