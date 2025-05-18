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Петербургский дневник

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  • Григорий Малахов
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Команда службы переливания крови пробежала дистанцию 5 километров на забеге «Бегом с дневником»

Команда службы переливания крови пробежала дистанцию 5 километров на забеге «Бегом с дневником»

Команду назвали «Ленинградский донор» в память память о донорах блокадного Ленинграда Городская станция переливания крови представила на благотворительном забеге «Бегом с дневником», команду «Ленинградский донор», объединившую 20 сотрудников городских и федеральных учреждений службы крови, а также организаторов донорства среди некоммерческих организаций.

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