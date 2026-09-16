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Царьград

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"Страна.ua": армия России уничтожила киевский склад фонда Елены Зеленской

"Страна.ua": армия России уничтожила киевский склад фонда Елены Зеленской

По сообщениям украинских СМИ, склад фонда Зеленской был полностью уничтожен.Русские войска нанесли мощный удар по объектам в столице Украины.

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