Макрон назвал цены на топливо во Франции невыносимыми

Цены на автомобильное топливо на французских заправках стали невыносимыми для граждан после резкого роста на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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