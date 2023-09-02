Военное обозрение

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Новый президент Габона: Теперь будет больше демократии, а нефтедобывающий бизнес должен обеспечить развитие страны

Новый президент Габона: Теперь будет больше демократии, а нефтедобывающий бизнес должен обеспечить развитие страны

Провозглашённый новым главой Габона генерал Нгема в ходе своего обращения к нации заявил о том, что теперь в стране будет больше демократии.

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