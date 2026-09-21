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Тренер «Фулхэма» Арбелоа обвинил судей в предвзятости после ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа считает, что судьи не хотели поражения «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре АПЛ после скандала в манчестерском дерби неделей ранее.

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