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Силы ПВО уничтожили над Россией 297 дронов за ночь, отбита массированная атака беспилотников на Самарскую область

Силы ПВО уничтожили над Россией 297 дронов за ночь, отбита массированная атака беспилотников на Самарскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 22 сентября 2026 года, отразили атаки дронов на центральные и южные регионы страны, а также Приволжье.

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