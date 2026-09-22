Силы ПВО уничтожили над Россией 297 дронов за ночь, отбита массированная атака беспилотников на Самарскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 22 сентября 2026 года, отразили атаки дронов на центральные и южные регионы страны, а также Приволжье.
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