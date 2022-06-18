Меркель объяснила выгодой для немецкой промышленности выбор российского СПГ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась, что Россия использовала поставки газа как оружие. Экс-канцлер отметила, что немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась, что Россия использовала поставки газа как оружие. Экс-канцлер отметила, что немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле.
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