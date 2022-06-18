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Меркель объяснила выгодой для немецкой промышленности выбор российского СПГ

Меркель объяснила выгодой для немецкой промышленности выбор российского СПГ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась, что Россия использовала поставки газа как оружие.  Экс-канцлер отметила, что немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле.

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