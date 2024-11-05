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Незаконная добыча песчано-гравийной смеси на землях сельскохозяйственного назначения в Свободненском районе Амурской области

Незаконная добыча песчано-гравийной смеси на землях сельскохозяйственного назначения в Свободненском районе Амурской области

Инспекторы территориального управления Россельхознадзора в ходе земельной проверки в Свободненском районе Амурской области обнаружили незаконную добычу песчано-гравийной смеси (ПГС) на сельскохозяйственном участке.

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