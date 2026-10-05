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Царьград

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В Нижнем Новгороде на «Volga Арене» запустят экскурсии для туристов

В Нижнем Новгороде на «Volga Арене» запустят экскурсии для туристов

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович подтвердил планы по запуску экскурсий на новой ледовой площадке «Volga Арена», отметив, что проекты вне хоккейных мероприятий ещё находятся в разработке.

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