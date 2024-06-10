В российском Крыму в четыре раза увеличился валовый региональный продукт

ВРП вырос со 190 млрд до 770 млрд рублей В Крыму за годы, проведенные в составе РФ, в четыре раза увеличился валовый региональный продукт (ВРП) – со 190 млрд до 770 млрд рублей, заявил в рамках ПМЭФ заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов, передает «Крым 24», ссылаясь на информационное агентство ТАСС.