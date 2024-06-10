НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а вот городу под названием киров - всего 80 лет.... а 650 лет городу Вятка! ...продолжается совдеповский маразм когда...«Почта России» со...
  • Ингерман Ланская
    как 650? ён же ещё лет 80 назад , при упыре, который его и убил, был жив.... ему, кирову, чё, при упыре было 570 лет?«Почта России» со...
  • Ed
    Правильно, чем меньше знаний, тем меньше проверок наличия этих знаний.В российских школ...

В российском Крыму в четыре раза увеличился валовый региональный продукт

ВРП вырос со 190 млрд до 770 млрд рублей В Крыму за годы, проведенные в составе РФ, в четыре раза увеличился валовый региональный продукт (ВРП) – со 190 млрд до 770 млрд рублей, заявил в рамках ПМЭФ заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов, передает «Крым 24», ссылаясь на информационное агентство ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх