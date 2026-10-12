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Татар-информ

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Ратэн-Мэйс — о ЦСКА: «Устал видеть, как армейцы забирают трофей»

Ратэн-Мэйс — о ЦСКА: «Устал видеть, как армейцы забирают трофей»

Фото: vtb-league.com Атакующий защитник УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс заявил о желании положить конец доминированию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

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