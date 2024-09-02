Reuters узнал подробности о задержавшем Дурова подразделении J3

Расследование в отношении главы Telegram Павла Дурова, ставшее предупреждением для глобальных технологических гигантов, было инициировано небольшим подразделением по борьбе с киберпреступностью J3 в парижской прокуратуре, возглавляемым 38-летней Жанной Брусс.