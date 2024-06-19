Самара өлкәсендә Акчурин исемендәге мәктәп-интернат 60 еллыгын бәйрәм итә

Кошмар

В Самарской газете» Бердэмлек «вышла статья Фарида Шириязданова» сиротам дарят любовь и нежность".< / p><p > Камышлинская школа-интернат в этом году отмечает 60-летний юбилей.< / P><P > в 1943 году, когда шли страшные бои на Курской дуге, детский дом в городе Касимов перевели в село Старое Ярмяково Камышловского района. Она успешно действовала до 1964 года и, воспитав сотни сирот, отправила их во взрослую жизнь. В том же 1964 году в селе Камышлы была построена школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. На ее сотрудников возлагается задача обучения психически и физически слабых детей с задержкой умственного развития, обучения их труду, адаптации к социальной жизни и соответствующего воспитания.< / P><P > педагогический труд очень тяжелый и ответственный, потому что он имеет дело с душой человека. Наряду с образованием на него возлагается задача воспитания детей как жизнеспособных, достойных общества личностей. А в специальной коррекционной школе эта служба намного ответственнее, сложнее и сложнее.< / p><p > эти мальчишки и девчонки не сироты войны, они родились в наше время в достатке и достатке. Они-брошенные дети аморальных родителей. И нелегко таким малышам пробудить в замерзших душах, потухших глазах надежду и жизненную энергию. Сколько душевных сил, терпения, добра и милосердия нужно, чтобы исправить свои врожденные недостатки и воспитать себя достойными людьми!< / p><p > возможно, стоит начать с истории интерната, чтобы дать обоснованную оценку деятельности этого необычного педагогического коллектива. Почему же она называется школой имени Акчурина? Хикмет состоит в том, что во главе его стоял представитель рода, признанного во всем татарском мире Мурзой и прославленного перед народом - Абдулла-ага Акчурин. Он перестроил эту школу. Эта работа началась еще в трудные времена, когда сельские дома были соломенными, царила большая нуждаистория< / p><p > сейчас трудно представить, насколько сложно было построить трехэтажную типовую школу в 1960-е годы, в период нищеты, когда наблюдался дефицит строительных материалов и даже гвоздей. К тому же собрать педагогический коллектив, способный исправить трагические судьбы душевнобольных, умственно отсталых детей, было двойной проблемой.< / p><p > ведь душа ребенка тонкая и чувствительная. А особенно тех, чьи души травмированы. Чувствуя заботу о себе, дети здесь уважают своих воспитателей, как своих матерей. Конечно, для учителя это самый ценный подарок!< / p><p > работники интерната с удовольствием и увлечением работают, радуясь маленьким успехам малышей.< / p><p > коррекционную школу имени Акчурина возглавляет Садриев Джамиль Абдулхакович. Он по-отцовски заботится о судьбе детей.< / P> <P > - несмотря на все обвинения, мы не говорим своим подопечным тяжелых слов, все объясняем аккуратно.< / P><P > моя мама проработала учителем 35 лет. Он сказал мне: «Сынок, никогда не обижай ни учеников, ни учителей!". Я всегда помню его слова и требую того же от других. Поэтому, к какому бы классу вы ни относились, в нем чувствуется тепло души, душевная свобода и дружеские отношения. Учителя стараются найти ключ к душе каждого ребенка и решить волнующие его вопросы. После окончания школы ученики расстаются с ними со слезами на глазах, поздравляют и выражают благодарность на каждом празднике, в торжественные дни.< / p><p > нужно приложить немало усилий, чтобы дети воспринимали интернат как свой дом. Если мы сможем дать им любовь, нежность, внимание, которых они не испытывали со стороны родителей, можно сказать, что мы справимся с возложенной на нас задачей,-говорит г - н Джамиль.< / P><P > Да, ребята здесь усердно работают, чтобы чувствовать себя комфортно. Результаты этой работы тоже очевидны. Например, в школе они заняли первое место в престижном конкурсе на создание парка под названием «Дружба». Прекрасны выращенные здесь липы, голубыеә, каштаны, розы, живая изгородь из кустов кизила и ухоженные газоны!< / p><p > с помощью организации«Лукойл» тротуары уложены плиткой. Школа оснащена интерактивными досками, компьютерами и другими необходимыми учебными пособиями.< / p><p > воспитанники школы принимают участие и побеждают в областных, всероссийских и международных конкурсах, викторинах, олимпиадах.< / P><P > в интернате действует музей, в котором собраны богатые материалы. Имеется подсобное хозяйство. В теплице выращивают фрукты. Таким образом, здесь ведется успешная деятельность по обучению детей труду.< / P><P > в целом учителя и дети этой школы напоминают большую и красивую семью, построенную на основе душевного тепла и добрых чувств, в которой царит настоящая доброта.