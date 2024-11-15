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«Без славных боевых традиций»: кто такие «Нахтигаль» и «Роланд», чьи последыши орудуют в Курской области

«Без славных боевых традиций»: кто такие «Нахтигаль» и «Роланд», чьи последыши орудуют в Курской области

Во время вторжения боевиков ВСУ в Курскую область России один из их боевиков «засветился», снимая пропагандистское видео с флагом, на котором было начертано давно, казалось бы, в небытие и забвение название – «Нахтигаль».

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